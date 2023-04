Speciale difesa: Algeria, capo forze armate discute di cooperazione militare e sicurezza con omologo saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Said Chengriha, capo di Stato maggiore delle Forze armate dell'Algeria ha incontrato il generale Fayyad bin Hamed al Ruwaili, capo di Stato maggiore delle forze armate dell'Arabia Saudita, per rafforzare la cooperazione in campo militare e in materia di sicurezza. Questo incontro si è svolto a margine della cerimonia di apertura della Laad 2023 - Fiera internazionale della difesa e della sicurezza, in occasione della sua tredicesima edizione a Rio de Janeiro, in Brasile. Laad 2023 è la più grande fiera di armi dell'America Latina, che vanta la partecipazione di oltre 80 Paesi e più di 340 aziende specializzate nella produzione di armi. Il generale algerino Chengriha ha avuto diversi incontri con i capi delle aziende indiane che partecipano alla fiera e ha anche tenuto una sessione di lavoro con i funzionari della compagnia aeronautica brasiliana Embraer. Infine ha visitato alcuni padiglioni alla fiera Laad 2023 per conoscere le ultime tecnologie nel campo della produzione di armi e altre industrie militari. (Ala)