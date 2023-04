Speciale difesa: Ucraina, Casa Bianca conferma presenza militare Usa all’ambasciata a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno una “ridotta presenza militare” di base nell’ambasciata a Kiev. Lo ha confermato all’emittente “Fox News” il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, in risposta a una domanda sulla presenza di forze speciali Usa in Ucraina suggerita da alcuni dei documenti del Pentagono finiti in rete la scorsa settimana. “Non voglio entrare nel dettaglio, né parlare di numeri. Posso confermare che vi è una ridotta presenza militare statunitense all’ambasciata che, insieme all’ufficio dell’attaché militare, ci aiuta a tener traccia del materiale e delle altre forme di assistenza che gli Stati Uniti inviano in Ucraina”, ha spiegato Kirby a margine della visita del presidente Joe Biden in Irlanda del Nord, precisando che le truppe Usa “non stanno combattendo sul terreno”. Quanto alle tensioni con gli alleati dopo la pubblicazione dei documenti d'intelligence, il portavoce ha ammesso che l'amministrazione "sta cercando apertamente di contattare tutti i partner interessati per spiegare ciò che sappiamo". "Al momento non sappiamo molto, ma vogliamo assicurarci che capiscano che stiamo prendendo questa faccenda molto, molto seriamente, che c'è un'indagine penale in corso, così come una revisione da parte del dipartimento della Difesa sulle implicazioni per la sicurezza nazionale. Ovviamente prestiamo ascolto alle loro preoccupazioni e rispondiamo alle loro domande al meglio che possiamo", ha aggiunto Kirby. (Was)