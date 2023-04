Speciale difesa: Ucraina, ministra Difesa spagnola Robles, i sei Leopard saranno inviati nei prossimi giorni via mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, ha annunciato che i sei Leopard 2A4 promessi dalla Spagna lasceranno il Paese "nei prossimi giorni" per essere inviati in Ucraina via mare, dove arriveranno entro la fine di aprile. Robles lo ha affermato in una conferenza stampa con il suo omologo ucraino, Oleksii Reznikov, in visita per la prima volta a Madrid dall'inizio dell'invasione russa nel febbraio dello scorso anno. Reznikov ha lodato il ruolo svolto da Robles nell'invio dei Leopard e nell'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Germania, produttore dei carri armati. (Spm)