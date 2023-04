Speciale difesa: Serbia, ministro Esteri smentisce informazioni su vendita armi a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, ha smentito le informazioni diffuse dalla stampa internazionale e rilanciate dai media di Belgrado, secondo cui la Serbia avrebbe venduto o intenderebbe vendere armi all'Ucraina. La notizia proverrebbe da documenti riservati del Pentagono. Secondo una nota del ministero serbo, Belgrado aderisce alla sua politica di "neutralità militare", quindi "nel rispetto degli atti giuridici interni e internazionali non esporta armi e attrezzature militari in nessun Paese", poiché ciò "minaccerebbe la conservazione della pace e della sicurezza regionale, nonché delle capacità di difesa". Il ministro degli Esteri ha inoltre sottolineato che i permessi per l'esportazione di armi o attrezzature dalla Serbia "vengono rilasciati esclusivamente agli acquirenti previo certificato dell'utente finale", e che esiste una clausola secondo la quale "non è possibile riesportare le armi senza il consenso delle istituzioni competenti della Serbia". Anche il ministro della Difesa, Milos Vucevic, aveva in precedenza smentito la notizia, definendola "una bugia". (Seb)