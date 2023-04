Sardegna: alcolici a un quattordicenne, due denunce penali a Sassari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due denunce penali e una sanzione amministrativa da 5mila euro. È quanto la Polizia locale ha comminato al gestore di un negozio di vicinato e all’uomo presente nel locale nel momento in cui gli agenti in borghese lo hanno colto in flagranza mentre vendeva alcolici a un ragazzino di quattordici anni. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi, ma l’esercizio di vicinato era da tempo sotto il controllo del Comando di via Carlo Felice dove erano arrivate numerose segnalazioni da parte dei cittadini nei confronti del negozio proprio sulla vendita di alcolici a minorenni. L’uomo presente nel negozio ha dichiarato di essere un parente del gestore, ma da un controllo compiuto dagli agenti è emerso che non aveva i requisiti previsti dalla normativa regionale per poter lavorare in una attività simile. Gli uomini della Polizia locale hanno denunciato i due all’autorità giudiziaria poiché la somministrazione di alcolici ai minori di anni 16 è sanzionata penalmente dall’articolo 689. Inoltre, per la violazione della norma regionale sui requisiti richiesti per lavorare in un esercizio di vicinato, è stata comminata la sanzione di 5mila euro. (Rsc)