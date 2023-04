Roma: nel centro smaltimento Ama per rubare e colpisce carabinieri, arrestato 22enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' entrato nel centro di raccolta e smaltimento dell'Ama e, alla vista dei carabinieri, li ha aggrediti. E' accaduto ieri sera, poco prima delle 20, in via Teano 38, zona Torpignattara, dove una pattuglia di carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma ha arrestato un uomo, cittadino romeno di 22 anni, che si trovava all’interno del centro di raccolta e smistamento Ama. Una volta raggiunto dai militari, ha colpita con calci e gomitate al fine di divincolarsi. L’uomo era riuscito a portare via un televisore e materiali in rame e ottone. Il giovane è stato arrestato e, questa mattina, è stato condotto in direttissima presso le aule di piazzale Clodio. (Rer)