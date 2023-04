Scuola: Marti (Lega), formazione fondamentale, bene incentivare merito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i decreti firmati oggi dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, "si incentiva il merito e tutto il settore scolastico, incoraggiando inoltre una didattica sempre più innovativa". Lo dichiara in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura a Palazzo Madama. "I provvedimenti prevedono, infatti, uno stanziamento di 1 miliardo e 200 milioni per la formazione di studenti, docenti e personale scolastico, e per la realizzazione di percorsi didattici che promuovano e sviluppino le competenze Stem, digitali, linguistiche e di innovazione. La formazione è fondamentale: amplia le nostre conoscenze e la nostra cultura, e stimola anche la crescita personale. Grazie al MIM e alla Lega, si rimette 'al centro il merito'", conclude.(Rin)