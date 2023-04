Lavoro: Calderone, promuoverlo significa incentivare sviluppo sociale e valori Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Promuovere il lavoro “vuol dire anche promuovere condizioni di sviluppo sociale attraverso un’integrazione lavorativa che riesca a collegarsi ai valori fondamentali della nostra Costituzione”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, intervenuta nel corso dell’evento “Insieme diventiamo futuro” per l’inaugurazione dei percorsi di orientamento e formazione di tecnici specializzati, promosso da Elis nell’ambito del progetto “Distretto Italia”. “Credo che sia questo il compito che ognuno di noi, per le sue responsabilità, deve portare avanti: contribuire per fare in modo che più persone possibili possano integrarsi positivamente in un ambiente di lavoro che sia sostenibile e che porti un’esperienza lavorativa significativa. Un’impegno - ha aggiunto - che per me è ancora più evidente nel momento in cui guardando i numeri siamo in grado di capire che siamo in una condizione nella quale abbiamo numeri di occupazione e disoccupazione che sono positivi rispetto al passato. Ma se guardiamo a certe categorie, come giovani e donne, abbiamo la dimensione di quello che è ancora un lavoro da fare e un impegno da condividere. In Elis - ha concluso Calderone - ho trovato tanta qualità, entusiasmo e, oltre alla voglia di fare, il desiderio alto di fare intercettando dei valori”. (Rin)