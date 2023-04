Emirati: Dubai celebra i 17 anni dall’inizio del mandato del governatore Al Maktoum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nell’emirato di Dubai si celebrano i 17 anni di regno di Mohammed bin Rashid al Maktoum, vicepresidente e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e governatore di Dubai. Come riferito dal portale di informazione “Arabian Business”, durante la sua “leadership visionaria”, il governo federale è stato testimone di numerosi successi e cambiamenti radicali. “Con Mohammed bin Rashid celebriamo 17 anni di successi: (il governatore) dice quello che fa e fa quello che dice. Sono più di 10 mila le decisioni prese dal governo nel Consiglio dei ministri, sono state organizzate 440 riunioni con più di 66 ministri e 14 rimpasti di governo, oltre 4.200 legislazioni in tutti i settori e più di 600 accordi internazionali; 330 le politiche del governo e le iniziative volte a sviluppare l'ambiente economico”, ha scritto su Twitter l’ufficio stampa di Dubai. In una dichiarazione, lo sceicco Al Maktoum ha affermato che Dubai “ha combattuto la lentezza amministrativa e finanziaria, ha aumentato il bilancio del governo di oltre il 140 per cento ed è diventato il governo più efficiente nella spesa pubblica a livello globale”. “Nel corso di 17 anni, Dubai ha registrato un balzo nel commercio estero, passando da 415 miliardi di dirham emiratini (circa 103 miliardi di euro) a 2.200 miliardi (circa 544 miliardi di euro)”, ha sottolineato Al Maktoum, che ha aggiunto: “Anche il prodotto interno lordo di Dubai è raddoppiato nello stesso periodo, raggiungendo oltre 1.800 miliardi di dirham emiratini (circa 445 miliardi di euro)”. (segue) (Res)