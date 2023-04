Emirati: Dubai celebra i 17 anni dall’inizio del mandato del governatore Al Maktoum (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi siamo presenti in più di 186 indicatori a livello globale e in oltre 430 indicatori a livello regionale. Abbiamo il più alto rating finanziario sovrano della regione e siamo al primo posto per la nostra capacità di fare affari”, ha evidenziato Al Maktoum. Il sovrano di Dubai ha anche puntualizzato che negli ultimi 17 anni “sono stati fatti molti rimpasti ministeriali e il governo ha incoraggiato i giovani ad assumersi le loro responsabilità”. “Ho lavorato con più di 66 ministri e sono stati tutti all'altezza delle proprie responsabilità. Il governo invece è cambiato per essere più efficiente dal punto di vista finanziario e più capace di stare al passo con i cambiamenti globali”, ha proseguito. “Siamo stati in grado di costruire un settore spaziale integrato, con investimenti pari a 36 miliardi di dirham (circa 9 miliardi di euro); abbiamo sviluppato missioni spaziali su Marte, Venere e sulla Luna. Inoltre, abbiamo avviato un'agenzia spaziale e la produzione di satelliti nazionali in soli dieci anni”. “Il percorso continuerà. È Dio che concede prima di tutto il successo”, ha concluso lo sceicco Mohammed. (Res)