Lavoro: Calderone, entro 2025 formare 800 mila persone con competenze tecnologiche

- In Italia “entro il 2025 dobbiamo riportare al lavoro 3 milioni di persone, formandone 800 mila, essenzialmente donne e giovani e 300 mila di questi devono avere formazione in materia di innovazione e transizione digitale”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, intervenuta nel corso dell’evento “Insieme diventiamo futuro” per l’inaugurazione dei percorsi di orientamento e formazione di tecnici specializzati, promosso da Elis nell’ambito del progetto “Distretto Italia”. "Il grande tema dell'innovazione tecnologica è trasversale a tutte le professioni e il Pnrr ci porta di fronte a una serie di obiettivi sfidanti. Io credo che tutte le 800 mila persone da formare debbano avere un contatto con la formazione tecnologica", ha concluso. (Rin)