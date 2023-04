Autotrasporto: Serracchiani (Pd), attuare misure previste per comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti "attui le misure concordate con il comparto nazionale dell'autotrasporto merci dando risposte concrete alle imprese, già dalla riunione del tavolo dell'autotrasporto convocato per il 17 aprile. Da svariati mesi le associazioni nazionali dell'autotrasporto merci hanno evidenziato le forti criticità strutturali e permanenti che il settore si trova a vivere, ma il ministero dei Trasporti non ha adottato alcuna delle misure concordate per affrontare i problemi dovuti principalmente all'esorbitante aumento dei costi dell'energia". La deputata Debora Serracchiani, del Partito democratico, in un'interrogazione a risposta in commissione rivolta al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, chiede che al tavolo dell'autotrasporto indetto il prossimo 17 aprile 2023 siano portate "risposte adeguate alle legittime aspettative di decine di migliaia di operatori economici su problematiche di vitale importanza per un settore fondamentale per lo sviluppo economico del sistema Paese". "In particolare – spiega la parlamentare - la categoria aspetta provvedimenti che consentano la completa fruibilità dei 285 milioni di euro stanziate con la legge bilancio ed il cosiddetto decreto legge Aiuti quater, l'esclusione dall'obbligo di contribuzione all'Autorità di regolazione dei trasporti (Art), soluzioni efficaci per affrontare la questione organizzativa delle motorizzazioni civili oltre che quella relativa ai trasporti eccezionali. Oltre all'accesso ai contributi statali - aggiunge Serracchiani - rimangono aperte le questioni della carenza di autisti, della sicurezza e del rispetto delle regole". (Rin)