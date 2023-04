Imprese: Bonassi (Intesa Sanpaolo), impegno Esg tra i pilastri strategia di crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il nuovo Piano d'impresa 2022-2025 Intesa Sanpaolo ha reso l'impegno Esg uno dei quattro pilastri della strategia di crescita del Gruppo". Lo ha detto Paolo Bonassi, executive director strategic support Intesa Sanpaolo, intervenendo al Sustainable Economy Forum di San Patrignano. "Sostenibilità e attenzione al sociale rappresentano i principi ispiratori del modo di fare banca che condividiamo con i nostri azionisti, le Fondazioni, le comunità e i territori. Per i prossimi anni - ha aggiunto - abbiamo stanziato 115 miliardi di euro per la società e la transizione verde e 500 milioni di euro per supportare le persone in difficoltà. Siamo anche impegnati a raggiungere l'obiettivo di zero emissioni nette, entro il 2030 per le nostre ed entro il 2050 per i portafogli prestiti e investimenti, per l'asset management e l'attività assicurativa", ha concluso Bonassi.(Rin)