Decreto Pnrr: Borghi (Lega), attività parlamentare è stata premiata

- Sul decreto Pnrr "l'attività parlamentare è stata premiata" e il "numero di emendamenti approvati è stato elevato, bipartisan". Lo ha evidenziato Claudio Borghi, senatore della Lega, intervenendo in Aula in dichiarazione del voto. "Non è che siamo contrari" al Pnrr, "una volta fatta la frittata occorre cercare di metterla nel piatto nel miglior modo possibile", ha aggiunto per poi ribadire: "Abbiamo sempre dato il nostro contributo per migliorarlo". (Rin)