Ucraina: Energoatom, mina russa esplosa nel perimetro della centrale di Zaporizhzhia

- Una mina russa è esplosa vicino alla sala di controllo della quarta unità di potenza della centrale nucleare di Zaporizhzhia. E' quanto riferisce Energoatom su Telegram. "Gli occupanti russi continuano a trasformare la centrale nucleare di Zaporizhzhia in una base militare, minando il perimetro attorno alla stazione. E queste azioni non possono che avere conseguenze. Secondo nostre fonti, un'esplosione è risuonata vicino alla sala macchine del quarto reattore. Come hanno affermato gli stessi terroristi nucleari, è esplosa una loro mina", si legge nel messaggio. "Il rumore dell'esplosione è stato udito dai dipendenti ucraini dell'impianto nucleare che continuano a lavorare a Zaporizhzhia", prosegue Energoatom secondo cui le forze russe starebbero cercando di "coprire rapidamente le loro tracce in modo che gli esperti dell'Aiea non vedano" quanto accaduto. (Kiu)