Roma: Ciani (Demos), con Consiglio del cibo sinergia fruttuosa per abbattimento disuguaglianze

- Abbiamo approvato all'unanimità in Aula Giulio Cesare la delibera che istituisce il Consiglio del Cibo di Roma Capitale. Un atto che esprime la volontà della città di educare alla corretta alimentazione, di combattere gli sprechi e di garantire a tutti – specialmente ai più fragili – la possibilità di nutrirsi. Lo afferma il capogruppo capitolino di Demos e deputato Paolo Ciani. "Si apre oggi un altro luogo di confronto, che è soprattutto un terreno di dialogo, di riflessione, di presa di consapevolezza nell'ottica della solidarietà, un terreno trasversale in cui troverà spazio un'azione sinergica a tutela non solo del cibo a chilometro zero, biologico, di qualità, ma soprattutto dell'abbattimento delle diseguaglianze e della prevenzione della salute di tutti i cittadini. Quella di oggi è una tappa non conclusiva, ma di avvio di un nuovo percorso, con la messa a sistema di tutte le azioni già in essere, da parte dell'amministrazione come di associazioni del terzo settore, il cui dialogo sarà quindi ancora più fruttuoso e inclusivo. Ringrazio il Presidente della Commissione Ambiente Palmieri per il lavoro comune fatto che ha prodotto questo importante risultato", conclude Ciani.(Com)