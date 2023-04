Speciale difesa: Russia, Putin, abbiamo soluzioni uniche per l'esplorazione dello spazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia può godere di soluzioni uniche per l'esplorazione dello spazio. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, parlando ad un evento in occasione della Giornata della Cosmonautica, che si festeggia in Russia. "Il nostro Paese ha le sue soluzioni uniche per risolvere i problemi di difesa, per esplorare lo spazio", ha osservato Putin. "La nostra industria spaziale e missilistica sta costantemente aumentando il suo potenziale", ha spiegato i presidente, che con il presidente dell'agenzia spaziale Roscosmos, Juri Borisov, ha convenuto "che per la prima volta nella storia recente, sono stati effettuati cento lanci spaziali senza incidenti". "Questo è un ottimo indicatore del fatto che l'industria continua a svilupparsi", ha proseguito il presidente. Putin ha inoltre evidenziato la necessità di accelerare lo sviluppo di prodotti competitivi nell'interesse dell'economia russa, compresi i sistemi spaziali nazionali e la formazione di una base di componenti di nuova generazione. "È necessario concentrare gli sforzi sull'uso dello spazio vicino alla terra. Per fare ciò, insieme alle industrie tecnologiche, la produzione di satelliti dovrebbe essere notevolmente aumentata" ha concluso il presidente. (Rum)