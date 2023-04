Speciale difesa: Medio Oriente, Chiesa greco-ortodossa critica polizia Israele per restrizioni durante cerimonia fuoco sacro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cristiani affermano, secondo quanto ha riferito "The Times of Israel", che la loro comunità è stata sempre più attaccata "da quando, quest'anno, è salito a Israele il governo più a destra della storia". Le celebrazioni di quest'anno arrivano dopo le violenze scoppiate in seguito agli scontri tra la polizia d'Israele e i fedeli musulmani presso la moschea di Al Aqsa la scorsa settimana. Il primo ministro d'Israele, Benjamin Netanyahu, aveva ordinato di impiegare tutte le forze operative necessarie per proteggere i fedeli che si recano al Muro occidentale e nelle vie che vi conducono. La decisione era giunta dopo che il premier, insieme al ministro della Difesa, Yoav Gallant, e al ministro della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, aveva effettuato una valutazione completa della situazione della sicurezza in Israele. In seguito alla valutazione, svolta insieme ai capi dei servizi di sicurezza, era stato inoltre deciso di vietare a visitatori e turisti ebrei di salire sul Monte del tempio fino alla fine del Ramadan, su raccomandazione unanime del ministro della Difesa, del capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane, del direttore dell'Accademia per la sicurezza d'Israele e dell'ispettore generale della polizia israeliana. (Res)