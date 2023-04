Speciale difesa: segretario Usa incontra premier ucraino, focus su assistenza militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa statunitense, Lloyd Austin, ha incontrato al Pentagono il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, per discutere il futuro dell’assistenza Usa a Kiev, nel quadro della guerra con la Russia. Le parti, riferisce una nota, hanno parlato delle prossime forniture militari che Washington invierà all’Ucraina e dei prossimi passi nel quadro dell’addestramento delle Forze armate di Kiev. Particolare attenzione è stata dedicata anche all’agenda della prossima riunione del gruppo di contatto per la difesa ucraina. “Gli Stati Uniti rimarranno al fianco di Kiev per tutto il tempo necessario”, ha ribadito Austin. (Was)