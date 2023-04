Speciale difesa: Ucraina, premier Shmyhal negli Usa, per difendere Europa ci servono i caccia F-15 o F-16

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina ha bisogno di aerei militari per vincere la guerra con la Russia, e gli Stati Uniti possono dimostrare ancora una volta la loro leadership inviando a Kiev i caccia F-15 o F-16. Lo ha detto il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, prima di un bilaterale al Pentagono con il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin. “Per difendere noi e tutta l’Europa, abbiamo bisogno che vengano rafforzate le forniture militari, perché in qualsiasi conflitto ormai il dominio aereo è fondamentale”, ha detto. (Was)