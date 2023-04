© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla terrazza del Pincio, a Roma, per celebrare, insieme alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, i 171 anni della loro fondazione. L'Italia vi è grata e riconoscente per l'impegno quotidiano a difesa della legalità e della sicurezza. Grazie per esserci sempre e auguri". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. (Rin)