Roma: sequestrati beni per 3,5 milioni euro a famiglia imprenditori veneti per fallimento pilotato

Beni mobili e immobili per un valore di oltre 3,5 milioni di euro - tra cui sette navi per il trasporto di passeggeri e una Mercedes CLS 350 - sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma ai membri di una famiglia veneziana attiva nel trasporto via mare di passeggeri. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Tivoli , trae origine dalle meticolose ed articolate indagini condotte dai finanzieri del terzo Nucleo operativo metropolitano di Roma, a seguito della dichiarazione di fallimento di una società di navigazione marittima operante nella laguna veneta. Gli accertamenti svolti, attraverso l'analisi dei flussi transitati sui conti correnti riconducibili alla società, hanno fatto piena luce sulla complessa vicenda societaria, appurando come i 4 indagati, dopo aver accumulato un ingente debito nei confronti dei dipendenti, dell'Erario e dell'Inps, omettendo il pagamento degli stipendi e il versamento di imposte e ritenute, abbiano progressivamente svuotato il patrimonio della società, alienando il naviglio utilizzato per l'attività di trasporto a nuovi soggetti giuridici, al fine di rendere vane le azioni giudiziarie intentate dai creditori, rimasti dunque senza garanzia patrimoniale.