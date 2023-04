Istat: inflazione in graduale decelerazione ma incertezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scenario internazionale resta caratterizzato da inflazione in graduale decelerazione ed elevata incertezza legata al conflitto tra Russia e Ucraina e alle tensioni nel settore finanziario. Lo riferisce la nota mensile dell’Istat sull’andamento dell’economia italiana di marzo 2023. A febbraio, in Italia la produzione industriale ha registrato il secondo calo consecutivo. Nella media dicembre-febbraio, l’indice ha segnato un lieve aumento in termini congiunturali. Il mercato del lavoro a marzo è stato contraddistinto da un’occupazione stabile rispetto al mese precedente come conseguenza del bilanciamento tra una crescita osservata per gli uomini e i lavoratori autonomi e una diminuzione per le donne e i dipendenti a termine. Il differenziale positivo per l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) tra l’Italia e l’area euro a marzo è rimasto invariato. La componente “core” dell’indice è aumentata me-no di quella della media dell’area euro (-0,4 punti percentuali). Il clima di fiducia dei consumatori ha proseguito la tendenza al miglioramento anche a marzo trainato dalle valutazioni positive sulla situazione economica generale e su quella corrente. Anche la fiducia delle imprese ha ripreso a crescere dopo la stabilità del mese precedente. (Rin)