Italia-Tunisia: Tajani, favoriamo riforme ma non siamo colonizzatori, nessun diktat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia favorisce "la progressiva implementazione delle riforme" alla Tunisia, dalle quale ha avuto “rassicurazioni” in merito, ma senza diktat né ponendosi come un colonizzatore. Lo ha detto oggi alla Farnesina il vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in dichiarazioni alla stampa dopo l’incontro con il capo della diplomazia tunisina, Nabil Ammar. Il capo della diplomazia italiana ricordato l’erogazione dei fondi, da parte di Roma, destinati alle piccole e medie imprese e al bilancio tunisino, comunque tesi a “garantire la stabilità della Tunisia”. Tajani ha sottolineato la necessità di “rispettare i nostri interlocutori, non sostituirci a loro”, spiegando che sono stati i tunisini a scegliere la guida del loro Paese. “Non tocca a noi decidere chi deve governare la Tunisia”, ha detto ancora il capo della diplomazia italiana. "Non tocca a noi dire a un Paese come deve applicare la propria democrazia. (...) Non siamo dei colonizzatori", ha concluso.(Res)