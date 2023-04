Consulta: Sciarra, lavora in modo solerte, in calo questioni pendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Costituzionale “lavora in modo solerte, tanto da aver ottenuto una diminuzione dei tempi di definizione delle questioni pendenti”. Lo ha rimarcato il presidente della Corte Costituzionale, Silvana Sciarra, illustrando la relazione sull’attività svolta nel 2022, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A progettare questa immagine della Consulta, ha chiarito il presidente “l’incremento delle questioni che raggiungono la Corte in via incidentale, con un accresciuto numero di sentenze – rispetto alle ordinanze – e l’affinarsi delle tecniche decisorie”. (Rin)