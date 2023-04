Diritti: Sciarra, fatti passi avanti su parità genere nelle cariche elettive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un ulteriore passo in avanti in tema di parità di accesso alle cariche elettive (art. 51 della Costituzione) è stato fatto”. Lo ha sottolineato il presidente della Corte Costituzionale, Silvana Sciarra, che illustrando la relazione sull’attività svolta nel 2022, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato come la Consulta abbia “dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni, relative alle elezioni nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, nella parte in cui non prevedevano l’esclusione delle liste inidonee ad assicurare la rappresentanza di entrambi i sessi”. (Rin)