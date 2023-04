Tlc: Butti, due terzi delle abitazioni non hanno connettività di un gigabit al secondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo due terzi delle abitazioni che non sono coperte dalla connettività di 1 gigabit”. Lo ha detto Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, durante il convegno organizzato dal Sole 24 Ore “Obiettivo Rinascita 2023”. Butti, riferendosi alle polemiche sulla revisione del piano Colao del precedente governo, ha sottolineato che si tratta di fare un’operazione verità: “Abbiamo carenze sul piano aree bianche, quelle coperte da Openfiber, in cui devono essere ancora connesse oltre cinque milioni di unità immobiliari; sulle aree bianche sono stato chiaro perché il ritmo dei collaudi positivi nei comuni è lentissimo poiché Infratel lo fa a campione e quindi sul 25 per cento del territorio”. “Il vero punto - ha concluso il sottosegretario - è la visione politica del governo, ossia di conferire al Paese un piano industriale sulle comunicazioni”. (Rin)