Usa: "Washington Post", il responsabile della fuga di documenti riservati lavorava in una base militare (2)

- Stando al membro anonimo del gruppo di Discord citato dalla Washington Post, "Og" è "una persona intelligente. Sapeva quel che faceva quando postava questi documenti, ovviamente. Non si è trattato di una fuga accidentale". I contenuti dei documenti condivisi per mesi dall'uomo andrebbero ben oltre il conflitto in Ucraina, e includerebbero argomenti sensibili come "gli spostamenti di leader politici di alto livello e aggiornamenti tattici sulle forze militari". Parte dei documenti era destinata unicamente alla cerchia dei vertici delle forze armate e dei massimi decisori politici. Le rivelazioni della fonte citata dalla "Washington Post" troverebbero conferma in un secondo membro anonimo del gruppo Discord, che afferma di aver potuto leggere molti degli stessi documenti. Entrambi sostengono di conoscere il vero nome di "Og" e il suo Stato di residenza, ma hanno rifiutato di fornire le due informazioni, mentre il Federal Bureau of Investigation (Fbi) continua a indagare sulla gravissima violazione dei protocolli di sicurezza. La portavoce del dipartimento della Difesa Usa, Sabrina Singh, ha dichiarato ieri che in risposta alla fuga di informazioni il governo federale ha attivato uno "sforzo inter-agenzia" teso a valutare anzitutto l'impatto potenziale sulla sicurezza nazionale e sugli alleati e partner degli Stati Uniti. Discord ha riferito tramite una nota che sta collaborando con gli investigatori federali. (Was)