Nomine: Lupi, prevalso criterio competenza e condivisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- A nome del gruppo Noi moderati "esprimo grande soddisfazione e apprezzamento per le nomine delle società partecipate dallo Stato. E’ prevalso, come cifra distintiva del centrodestra, il criterio della competenza, che ha portato ad esprimere nomi di qualità rimarcando, nei criteri per la scelta, la coesione del governo; bene quindi la sintesi sui tanti e meritevoli nomi proposti fatta dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha ascoltato il contributo di tutte le forze della maggioranza. A tutti gli esperti manager che si accingono a fare il loro dovere o a continuare nel loro percorso, un augurio di buon lavoro". Lo afferma il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi. (Rin)