Tlc: Butti, su banda larga commessi errori in passato

- Sulla banda larga i manager del passato hanno sbagliato i bandi di gara e la programmazione. Lo ha detto Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, durante il convegno organizzato dal Sole 24 Ore “Obiettivo Rinascita 2023”. Il sottosegretario ha spiegato che serve una banda larga “interrata o aerea, non importa. Quello che conta è che arrivi". "Per questo - ha aggiunto - parliamo anche con Enel, stiamo lavorando molto con Ferrovie dello Stato per stendere la fibra sui loro 17 mila chilometri e quindi per consentire l’utilizzo del wifi sui treni e lo stesso vale per Anas per le gallerie”. (Rin)