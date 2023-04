Sardegna: Coldiretti, successo cibi sardi a Pasqua risposta a cibi sintetici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l successo dei cibi sardi nelle tavole durante le festività pasquali hanno confermato ancora una volta quanto i prodotti genuini siano sempre i più apprezzati. Un trend che conferma, inoltre, quanto i cibi della tradizione isolana restino i favoriti dai sardi. Anche di fronte agli attacchi che stanno arrivando dai cibi sintetici. Proprio su questi Coldiretti su base nazionale aveva attivato una petizione insieme a Campagna Amica, World Farmers Markets Coalition, World Farmers Organization, Farm Europe e Filiera Italia, culminata con un disegno di legge del Governo italiano. Una mobilitazione che, ricorda Coldiretti nazionale "ha il merito di aver acceso i riflettori su un business in mano a pochi ricchi e influenti nel mondo e fino ad ora tenuto nascosto ma che può cambiare la vita delle persone e l’ambiente che ci circonda, con la positiva apertura di una discussione nel Paese e in Parlamento che rappresenta la casa della democrazia italiana".Dopo le risposte arrivate dai cittadini, anche dai tantissimi sardi firmatari della petizione, arrivano altri segnali che confermano l’allarme Coldiretti sui cibi sintetici. Dalle allergie ai tumori, sono 53 i pericoli potenziali per la salute di questi cibi prodotti in laboratorio e individuati nel primo rapporto Fao - Oms sul “Cibo a base cellulare”, definizione considerata piu’ chiara rispetto al termine “coltivato” preferito invece dalle industrie produttrici ma ritenuto essere fuorviante dalle due Autorità mondiali. È quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sul Rapporto pubblicato dalla Fao e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che ritiene anche discutibile usare per questi prodotti i termini carne, pollo o pesce. (segue) (Rsc)