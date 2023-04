Sardegna: Coldiretti, successo cibi sardi a Pasqua risposta a cibi sintetici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci vogliono far mangiare prodotti creati in laboratorio dicendo che non inquinano e non creano problemi ma sono sempre di più le evidenze scientifiche che pongono seri dubbi a riguardo - sottolinea il presidente Coldiretti Sardegna, Battista Cualbu - lo hanno capito già i tantissimi sardi che hanno siglato la petizione Coldiretti e che ha portato il Governo italiano a presentare il disegno di legge”. Anche per il direttore Coldiretti Sardegna, Luca Saba “il tentativo di lanciare su scala mondiale il cibo sintetico non solo rischia di avere riflessi negativi sulla salute ma di sicuro danneggia fortemente la cultura del buon cibo e del nostro Made in Sardinia”. Insomma, da molte parti ci si scaglia contro alcuni cibi tradizionali locali, come il nostro "Casu marzu”, bandito dall’Ue ma, dall’altra, emerge che “i pericoli potenziali interessano, invece, le quattro fasi della produzione di cibo a base cellulare, ovvero: la selezione delle cellule, la produzione, la raccolta e la trasformazione. In particolare – precisa la Coldiretti - i rischi secondo gli esperti consultati da Fao e Oms riguardano la trasmissione di malattie, le infezioni animali e la contaminazione microbica oltre alla necessità di una particolare attenzione sull’uso di componenti come fattori della crescita e ormoni usati nei bioreattori e su come queste molecole attive possono interferire con il metabolismo o essere associate allo sviluppo di alcuni tipi di cancro. Inoltre secondo il Rapporto Fao – Oms gli ingredienti aggiunti per migliorare le caratteristiche del prodotto possono essere causa di reazioni allergiche. Il documento di 134 pagine, evidenzia la necessità di garantire la sicurezza alimentare con l’identificazione dei pericoli potenziali nella catena di produzione per valutare ulteriormente i rischi associati, prima della diffusione commerciale su larga scala. (Rsc)