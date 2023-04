Imprese: Tomasi (Aspi), sfida Distretto Italia è costruire competenze per realizzare grandi progetti Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sfida di Distretto Italia “è mettere insieme le eccellenze nazionali, ponendo le aziende al fianco delle istituzioni, con l'obiettivo di costruire insieme le competenze necessarie per realizzare i grandi progetti del Paese. Orientando le giovani generazioni verso i mestieri di oggi e di domani". Lo ha dichiarato l'Amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi, presidente del semestre Elis, in occasione dell’evento “Insieme diventiamo futuro” per l’inaugurazione dei percorsi di orientamento e formazione di tecnici specializzati, promosso da Elis nell’ambito del progetto “Distretto Italia”. (Rin)