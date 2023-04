Russia: Fsb, Usa e Nato sfruttano Ucraina per condurre attacchi informatici contro Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e gli altri Paesi della Nato hanno sfruttato l'Ucraina per condurre gli attacchi informatici contro la Russia. Lo ha dichiarato in una nota il Servizio federale per la sicurezza della Russia (Fsb). "Durante l'analisi delle minacce informatiche identificate, sono stati ottenuti dati che indicano che gli Stati Uniti e i Paesi della Nato utilizzano il territorio ucraino per effettuare massicci attacchi informatici contro obiettivi civili in Russia", si legge nella nota. "Attualmente, l'infrastruttura di rete dell'Ucraina viene utilizzata da unità per operazioni informatiche offensive dei Paesi occidentali, consentendo loro di utilizzare segretamente nuovi tipi di armi informatiche", ha proseguito l'Fsb. Inoltre, secondo l'organismo russo, il Pentagono è direttamente coinvolto nella preparazione di questi attacchi. "Al fine di nascondere il suo coinvolgimento, Washington cerca di presentare l'Ucraina come 'autore' esclusivo degli attacchi informatici, vale a dire il gruppo di hacker It Army of Ukraine, che ha commesso migliaia di attacchi informatici contro le risorse informatiche russe", si aggiunge. In totale, dall'inizio del 2022 gli esperti hanno registrato più di cinquemila attacchi di hacker contro le infrastrutture critiche della Russia. L'Fsb ha osservato che conseguenze negative sono state evitate "grazie ad azioni tempestive". (Rum)