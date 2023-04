Montenegro: presidente eletto Milatovic, Serbia è importante non solo da un punto di vista economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Montenegro la Serbia è importante non solo da un punto di vista economico. Lo ha affermato il presidente eletto del Montenegro, Jakov Milatovic, ripreso dalla stampa di Podgorica. Milatovic ha ribadito che, subito dopo la sua prima visita ufficiale annunciata a Bruxelles, vorrebbe andare a Belgrado per "normalizzare ulteriormente le relazioni tra Serbia e Montenegro e portarle su un piano di parità tra due Paesi amici, cosa che anche i cittadini si aspettano". "Ho l'impressione che i miei messaggi inerenti alle relazioni di buon vicinato siano stati ben accolti a Belgrado. Dopotutto, è naturale per me. La Serbia non è importante per noi solo per l'economia. Lo pensavo quando ero ministro e manterrò la stessa linea da presidente", ha affermato Milatovic. (Seb)