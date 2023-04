Berlusconi: bollettino San Raffaele, costante miglioramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nelle ultime 72 ore si è assistito a un ulteriore costante miglioramento della funzionalità respiratoria e renale, con un efficace contenimento della leucocitosi e della sindrome infiammatoria. Il quadro clinico complessivo indica il proseguimento delle cure in ambito intensivo". È quanto si legge nel bollettino medico diffuso questa mattina dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove l'ex premier e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è ricoverato in terapia intensiva da mercoledì scorso per un'infezione polmonare. (Com)