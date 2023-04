Ambiente: Gasparri (FI), grazie a chi ogni giorno si impegna contro inquinamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Ringrazio Plastic Free onlus per l'organizzazione di questo evento e per le lodevoli iniziative di sensibilizzazione in occasione della 'Giornata mondiale della Terra' del 22 e 23 aprile. È importante che, accanto a eventi come questi, le Istituzioni, sia a livello nazionale che europeo, vadano di pari passo con lo sforzo delle associazioni e dei volontari che si impegnano ogni giorno per avere un mondo più pulito". Lo ha detto il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri vicepresidente del Senato intervenendo al convegno organizzato dall'associazione di volontariato impegnata nel contrastare l'inquinamento da plastica. "Servono regole più severe di fronte a un eccessivo spreco di plastica - ha proseguito Gasparri - basti pensare ad esempio ai prodotti acquistati attraverso l'e-commerce che spesso utilizzano una quantità abnorme di plastica anche per piccoli imballaggi. È necessario introdurre nuove regole senza aumentare i costi del consumatore ma disciplinando l'abuso di materiale che poi ci ritroviamo sulla spiaggia, nel parco e sulle strade. Quindi bene la gestione dei rifiuti e la raccolta differenziata ma sono tutte attività che devono essere incrementate perché solo attraverso la collaborazione dei cittadini, ad una gestione più corretta della politica dei rifiuti sul territorio, si può arginare una diffusione di materiali che spesso convergono nei nostri mari. In questa direzione è stata proposta una legge sulla difesa del mare di cui spero potremmo avere presto l'approvazione. La salute del mare, infatti, è direttamente collegata alla nostra salute alimentare. Quindi le leggi, la creazione di un Ministero apposito e l'impegno di tutti sono segnali positivi che stiamo dando. La consapevolezza e la sensibilità comune stanno crescendo ma serve quel passo in più per evitare che il mare diventi una discarica e che, anzi, torni ad essere la risorsa della vita che è sempre stata per tutti i popoli", ha concluso Gasparri. (segue) (Rin)