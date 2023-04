ChatGpt: Salvini, mi auguro rapida riattivazione, sviluppo va accompagnato con buonsenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo i chiarimenti in corso con il Garante "mi auguro che ChatGpt torni presto attivo, come lo sono molti altri servizi basati su intelligenza artificiale che non hanno subito sospensioni. È opportuno non confondere la legittima tutela della privacy con l’altrettanto giusto dibattito sulla natura di queste tecnologie, da condurre a livello internazionale". Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. "Auspico che l'Italia non subisca ulteriori rallentamenti e che lo sviluppo del digitale, così importante per il futuro della nostra economia, venga accompagnato non con blocchi, ma con dialogo e buonsenso", conclude. (Rin)