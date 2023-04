Francia: Trappier (Dassault Aviation), energia "lotta numero uno" delle industrie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'energia è la "lotta numero uno" degli industriali francesi. Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Les Echos" Eric Trappier, presidente di Dassault Aviation e dell'Unione delle industrie dei mestieri della metallurgia (Uimm). "Senza energia, non c'è transizione ecologica", ha detto il dirigente, sostenendo che l'aumento dei costi energetici sta rallentando molti progetti industriali in Francia. "Gli investimenti degli industriali saranno fatti in funzione dei prezzi dell'energia e interverranno nei Paesi in cui l'equazione economica è la migliore", ha affermato Trappier. "A tal proposito la sfida del nucleare per la Francia è enorme", ha detto il presidente di Dassault Aviation. "Dobbiamo andare in modo determinato e molto veloce sul nucleare ma bisogna avere le competenze per fare questo", ha affermato Trappier. (Frp)