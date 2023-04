Energia: Besseghini (Arera), prezzi in rialzo nel terzo e quarto trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le quotazioni dei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica per i prossimi mesi hanno recentemente nuovamente mostrato volatilità crescente e quotazioni per il terzo e quarto trimestre in rialzo, con aumenti di circa il 10 per cento nel terzo trimestre e del 25 per cento nel quarto trimestre rispetto alle quotazioni del secondo trimestre”. Lo ha affermato il presidente dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), Stefano Besseghini, nel corso dell’audizione davanti alle commissioni riunite Finanze ed Affari sociali della Camera nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto 34/2023 riguardante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.(Rin)