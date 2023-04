Finanza: Lottomatica si quoterà in Borsa a Milano, offerta entro aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lottomatica Group Spa, holding company di Lottomatica Spa, uno dei principali operatori del settore del gioco italiano, annuncia la propria intenzione di procedere alla quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa. Il flottante necessario per la quotazione - riferisce una nota - deriverà da un'offerta riservata esclusivamente a investitori qualificati dello Spazio economico europeo e del Regno Unito e a investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S dell’United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e, negli Stati Uniti, limitata ai “Qualified Institutional Buyers” ai sensi della Rule 144A del Securities Act, con esclusione di quei Paesi nei quali l'offerta non è consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle autorità competenti, in conformità con le leggi vigenti, o di esenzioni di legge o regolamenti applicabili. È previsto che l'offerta sarà composta da azioni ordinarie di nuova emissione della società rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e da azioni ordinarie già esistenti offerte in vendita da Gamma Topco Sàrl. (segue) (Com)