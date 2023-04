Finanza: Lottomatica si quoterà in Borsa a Milano, offerta entro aprile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero complessivo di azioni oggetto dell'offerta, in aggiunta agli altri termini e condizioni della stessa, sarà determinato in prossimità dell’avvio dell'offerta. L'offerta comprenderà anche un'opzione greenshoe concessa dall'azionista venditore ai joint global coordinators (in nome e per conto anche dei joint bookrunners). Si prevede inoltre che la società e l'azionista venditore sottoscrivano impegni di lock-up, efficaci per un periodo di tempo predeterminato dopo l'offerta, in linea con la prassi di mercato e soggetti alle consuete eccezioni e possibilità di rinuncia da parte dei joint global coordinators. Ai fini della quotazione delle azioni, la società ha depositato in Consob un prospetto informativo per la relativa approvazione. L'inizio dell'offerta, che sarà effettuata sulla base di un documento d'offerta separato, è previsto per la fine di aprile 2023, compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del provvedimento di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana Spa nonché al rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo da parte di Consob. (Com)