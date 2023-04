Roma: abbattute a Tor bella Monaca le tettoie per auto abusive (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio sono tre tettoie e tre cancelli scorrevoli a Tor Bella Monaca, più precisamente in via dell'Archeologia, costruiti ai fini di riservare parcheggi privati, per il ricovero di 5 automobili in totale, su suolo di proprietà di Roma Capitale. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale che hanno proceduto a denunciare ignoti per gli abusi edilizi perpetrati. Si tratta di costruzioni prive di titoli lungo tre civici differenti. (Rer)