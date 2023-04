Sanità: Rappuoli, vaccino riesce a migliorare cura tumori del 44 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il fatto veramente importante è che per la prima volta si hanno dei risultati positivi sicuri. Questo vaccino riesce a migliorare la cura del tumore del 44 per cento". Lo ha affermato il professor Rino Rappuoli, direttore scientifico Fondazione Biotecnopolo, ad "Agorà", su Rai3, sul nuovo vaccino anti tumorale. "Probabilmente quando questo vaccino arriverà in commercio non sarà molto accessibile: avrà dei prezzi abbastanza alti - ha continuato Rappuoli -. Tra cinque anni forse potremmo avere un vaccino per il melanoma, che è quello che è stato sperimentato, ci vorranno tempi più lunghi per altri tipi di vaccini tumorali, ma per la prima volta si hanno dei risultati positivi sicuri". (Rin)