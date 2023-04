Russia: Fsb identifica nuovo responsabile dell'attentato a Vladlen Tatarskij

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio federale per la sicurezza della Russia (Fsb) ha identificato un nuovo responsabile dell'attentato contro il giornalista russo Vladlen Tatarskij, morto in un'esplosione a San Pietroburgo il 3 aprile. Come ha riferito l'ufficio stampa dell'Fsb in una nota, si tratta di Yury Denisov, che farebbe parte di un gruppo terroristico ucraino. Sarebbe stato proprio Denisov a consegnare a Darja Trepova, la principale sospettata, il busto con l’esplosivo regalato poi a Tatarskij. "Su incarico dei servizi segreti ucraini, Denisov è arrivato a Mosca a febbraio dalla Lettonia, dove ha raccolto informazioni sullo stile di vita e gli spostamenti” della vittima, “affittando anche un appartamento vicino al suo luogo di residenza", si legge nella nota del Fsb. "Dopo l'attacco terroristico del 3 aprile, Denisov è fuggito in Turchia passando per l'Armenia”, ha precisato il Servizio federale per la sicurezza russo, spiegando di aver avviato la procedura “per aggiungerlo nella lista dei ricercati a livello internazionale”. Secondo l'Fsb, Trepova ha commesso l'attentato a seguito degli appelli alle azioni sovversive della leadership della Fondazione anticorruzione, fondata dal dissidente Aleksej Navalnyj. Nei confronti dei due capi dell'organizzazione, Leonid Volkov e Ivan Zhdanov, attualmente ricercati, sono stati avviati procedimenti penali per incitazione a terrorismo ed estremismo.(Rum)