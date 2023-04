Energia: Besseghini (Arera), da gennaio prezzo gas in calo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di gennaio 2023 si è registrata una riduzione pari al 34,2 per cento del prezzo del gas naturale per la famiglia tipo (quella con consumi medi di 1.400 mc/annui) rispetto al mese di dicembre 2022. Lo ha chiarito il presidente dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), Stefano Besseghini, nel corso dell’audizione davanti alle commissioni riunite Finanze ed Affari sociali della Camera nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto 34/2023 riguardante misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. Nel successivo mese di febbraio, spiega l’autorità, si è determinata “un’ulteriore diminuzione del 13 per cento del prezzo del gas naturale per la famiglia tipo rispetto al mese precedente, anche in questo caso determinata dalla riduzione della spesa per la materia gas naturale (-13 per cento). Infine nel mese appena trascorso di marzo 2023, si è assistito ad un ulteriore calo del 13,4 per cento del prezzo del gas naturale per la famiglia tipo rispetto al mese precedente (inclusi gli effetti delle misure di aiuto), dopo i ribassi registrati per i consumi dei mesi di gennaio (-34,2 per cento) e febbraio (-13 per cento). (Rin)