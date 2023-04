Credito: Sileoni (Fabi), tassi d'interesse mutui destinati a salire ancora, in Italia no banche a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tassi d’interesse dei mutui “sono destinati a salire ancora. Ci sono banche che fanno offerte ampiamente superiori al 5 per cento. Solo nella seconda parte di quest'anno è prevista una stabilizzazione da parte della Bce che deve far fronte ad un tasso d'inflazione importante”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Federazione autonomi bancari italiani (Fabi), Lando Sileoni, intervenuto ai microfoni della trasmissione "L'Italia s'è desta" su Radio Cusano Campus. “La maggior parte dei mutui in essere nel nostro Paese – ha aggiunto – è fortunatamente a tasso fisso, purtroppo le rate dei mutui a tasso variabile sono cresciute anche del 50 per cento. Per le banche la situazione a medio periodo dovrebbe essere gestibile e non mi aspetto un incremento rilevante delle sofferenze bancarie, quindi delle famiglie che non riescono a pagare le rate. Le famiglie in questo momento chiedono meno prestiti per comprare abitazioni, c'è una certa prudenza in questo momento da parte dei cittadini. La Bce sta capendo finalmente che la politica di puntare tutto sull'aumento del costo del denaro per diminuire l'inflazione non è la soluzione. L'aspetto assurdo è che all'aumento dei tassi sui prestiti e sui mutui non corrisponde mai un aumento dei tassi attivi a favore della clientela che ha depositato i propri risparmi sui conti". (segue) (Rin)