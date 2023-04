Imprese: "Kommersant", Apple non utilizzerà più materie prime russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apple ha ufficialmente rifiutato di utilizzare materie prime russe nelle sue attività di produzione. Lo ha affermato il quotidiano russo "Kommersant", citando i rapporti della società statunitense sull'uso di metalli preziosi. In particolare, Apple ha abbandonato l'uso di tungsteno, tantalio e oro acquistati delle imprese russe "su richiesta del governo degli Stati Uniti". Allo stesso tempo, secondo "Kommersant", nel documento si legge che Apple riceve ancora il tungsteno dallo stabilimento Moliren, situato nella regione di Mosca. Inoltre, il quotidiano ha sottolineato che l'azienda sudcoreana Samsung invece continua ad utilizzare i metalli russi. Secondo un esperto intervistato da "Kommersant", l'amministratore delegato dell'Agenzia nazionale di rating, Sergej Grishunin, Samsung non ha alternative ai materiali della Russia. Commentando la situazione con Apple, Grishunin ha sostenuto che la compagnia statunitense potrebbe sostituire le forniture dalla Russia a spese della Cina, che a sua volta può utilizzare concentrati russi per la produzione di metallo. (Rum)