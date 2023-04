India: agenzia ministero Finanze apre indagine su “Bbc”, presunte violazioni finanziamenti esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Enforcement Directorate (Ed), agenzia investigativa del ministero delle Finanze dell’India, ha aperto un fascicolo d’indagine sulla filiale indiana dell’emittente britannica “Bbc” per presunte violazioni nei cambi e negli investimenti esteri diretti. L’indagine è stata aperta ai sensi della legge Foreign Exchange Management Act (Fema), che regola i finanziamenti stranieri. Lo riferisce il quotidiano “Hindustan Times”. Dal 15 al 17 febbraio gli uffici della “Bbc” di Nuova Delhi e Mumbai sono stati sottoposti a dei controlli da parte del dipartimento delle Imposte sul reddito, al termine dei quali il ministero delle Finanze, in un comunicato, ha reso noto che sono emerse irregolarità relative alle rimesse. Il sopralluogo “ha rivelato che, nonostante il massiccio consumo di contenuti in varie lingue indiane (a parte l’inglese), il reddito/utile mostrato da varie entità del gruppo non è commisurato alla portata delle operazioni in India”, si legge nella nota, secondo la quale sono state raccolte “diverse prove relative al funzionamento dell’organizzazione che indicano che non sono state pagate tasse su alcune rimesse che non sono state dichiarate come reddito in India dalle entità estere del gruppo”. (segue) (Inn)