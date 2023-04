India: agenzia ministero Finanze apre indagine su “Bbc”, presunte violazioni finanziamenti esteri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I controlli sono stati condotti a distanza di poche settimane dalla trasmissione del documentario “India: The Modi Question”. Il documentario sul primo ministro indiano, Narendra Modi, è stato trasmesso nel Regno Unito in due puntate il 17 e il 24 gennaio e tocca alcuni punti controversi della storia del leader politico, in particolare la sua gestione come capo del governo dello Stato del Gujarat delle rivolte del 2002 e le politiche del suo secondo mandato alla guida del governo centrale, dal riassetto del Jammu e Kashmir alla riforma della legge sulla cittadinanza. Il documentario è stato diffuso anche al di fuori dei confini britannici e il 21 gennaio il ministero dell’Informazione e della trasmissione audiovisiva dell’India è intervenuto per bloccare alcuni tweet e video di YouTube ravvisando rischi per la sovranità e l’integrità, le relazioni con altri Paesi e l’ordine pubblico. (segue) (Inn)